Для трех судовладельцев выход в море обернулся штрафом

Трех севастопольских судоводителей привлекли к административной ответственности.

Нарушения были выявлены инспекторами по маломерным судам в ходе патрулирования акватории моря. В ГИМС уточнили, что инспекторы в обязательном порядке запрашивают у водителей все имеющиеся в наличии документы, оценивают, полон ли этот комплект, правильно ли оснащено правсредство. Так, например, если на борту отсутствует государственный флаг, судовладельцу выписывается штраф от 500 до 1 000 рублей. Штрафные санкции применяются и по другим замечаниям.

Также сотрудники ГИМС устанавливают, могут ли водители быть допущены к управлению судами: им предлагают пройти экспресс-тест на алкоголь, точно выявляющий даже лёгкую степень опьянения. На этот раз в рейде были задействованы 4 специалиста ГИМС и 1 плавсредсво.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь