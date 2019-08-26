Для участников «Тавриды-АРТ» стойка регистрации на авиарейсы открыта прямо на форуме

В Судаке на площадке творческого фестиваля «Таврида-АРТ» организована специальная стойка регистрации. Такую услугу гостям и участникам форума второй год подряд предоставляет аэропорт Симферополь.

Там они регистрируются за сутки до отправления и получают посадочный талон. А уже непосредственно в аэропорту для тех, у кого есть багаж, будет выделена стойка приоритетного обслуживания №55. Пассажиры с ручной кладью смогут сразу пройти в зону посадки.

Также для участников и гостей фестиваля выделена отдельная зона паспортного контроля и досмотра. Она расположена на втором этаже терминала и маркирована надписью: «Таврида — АРТ».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь