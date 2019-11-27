Для шести пляжей Севастополя ищут новых управляющих

В Севастополе ищут операторов для пляжей. На торги выставили Золотой, Серебряный, Яшмовый, а также три городских пляжа, контракты с управляющими которых расторгли после турсезона.

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В конкурсе победит тот, кто предложит лучший эскиз и большую сумму, которую готов будет вложить в благоустройство. Что операторы получат взамен? Какие работы они обязаны проводить в межсезонье? И какие новинки ждут севастопольцев и гостей города в новом курортном сезоне?

Ржавые опоры, обломки арматуры и прогнившие доски. Таким причал на Золотом пляже в Балаклаве встречает гостей: и в разгар сезона – когда с катера по нему сходят сотни человек, и сегодня. Эскиз нового пирса сейчас разрабатывают. Но в департаменте капитального строительства от проекта еще могут отказаться.

«Он находится в открытом море, соответственно перепроектировать, производить дальше там строительство, я, как строитель, считаю не очень целесообразным, так как он используется только в целях отдыха жителей города, соответственно я думаю, что необходимо, наверное, выставлять пластиковый плавпричал на сезонный период», – говорит Илларион Гапицонов, и.о. директора департамента капитального строительства г.Севастополя.

А вот разобрать покосившуюся спасательную вышку и сломанные навесы пляжа “Золотой” придется новому арендатору. Ответственность за содержание имущества, точно так же, как и за уборку пляжа в межсезонье, и его подготовку к новому туристическому сезону несут операторы. Пляжи Балаклавы: Ближний, Золотой и Яшмовый – сейчас только ищут управляющих. Территорию в аренду они получат на 5 лет и за это время ее должны будут благоустроить.

Год назад в аренду уже сдали пляжи «Парк Победы», «Омега», «Хрустальный», «Солдатский», «Мраморный». За 10 лет операторы должны вложить в развитие территории от 3 до 15 миллионов рублей.

«В свою очередь город предоставляет нам право осуществлять предпринимательскую деятельность на территории пляжа, – объясняет Людмила Шмидманд, представитель компании-оператора пляжа “Мраморный”. – За счет тех вырученных средств, которые мы получим, мы должны содержать пляж. Вот сегодня рассматривается вариант установки детского комплекса на воде, который будет бесплатным для детей, для посетителей этого пляжа».

Сегодня в Севастополе 36 пляжей, 18 из них муниципальные и всего 2 переданы в управление не частным компаниям, а госучреждению “Парки и скверы”. Так прибрежную зону в парке Ахматовой обслуживает постоянная бригада из 10 человек.

«Потихоньку ржавеют металлические составляющие и оборудование, – констатирует Александр Костенко, главный инженер ГБУ “Парки и скверы”. – Все будет подкрашено, приведено в порядок – вышка спасателей, кабинки для переодевания».

Привести инфраструктуру в порядок собирался и управляющий пляжем “Васили”. Например, починить лестницу. Но за год успел сделать только три пролета. Впрочем, прогнившие ступени на пути к красивому виду гостей не останавливают, как и мусор в межсезонье. Хотя и летом у муниципалитета нареканий было много.

«Грязь – вот это самое основное. Невывезенные мешки с мусором, практически никакого сервиса, один или два туалета на весь пляж и так далее», – перечисляет замечания Евгений Бабошкин, глава Балаклавского муниципального округа г. Севастополя.

Однако департамент городского хозяйства Севастополя, который выбирал оператора пляжа, договор с ним расторгать не стал, в то время, как к другим управляющим такие санкции применил.

«Три оператора пляжей не могут дальше с нами производить работы, поскольку не исполнили ни инвестиционных составляющих, ни обеспечивают надлежащее санитарное состояние территории, – говорит Евгений Горлов, и.о. директора департамента городского хозяйства г.Севастополя. – Очень много нареканий со стороны отдыхающих, со стороны жителей нашего города и соответственно комиссия приняла решение о расторжении договоров с тремя операторами пляжей: это Парк Победы, Любимовка-2, Хрустальный».

Чтобы к сезону обновленными гостей встретили и самые живописные в городе балаклавские пляжи в районной администрации решили: выбирать претендентов будут более, чем по ста критериям (безопасность, удобство, доступность услуг для населения). Претендентов на управление территорией озвучат 26 декабря, а победителей назовут в январе.

Алена Давыдова, Антон Кузнецов

Источник: Вести.Севастополь