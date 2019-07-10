Для электромобилей в Парке Победы горожане просят проложить отдельные дорожки

Пока выделенных полос для такого транспорта нет, водителям электромобилей нужно соблюдать правила дорожного движения и не ездить там, где гуляют люди. Об этом сегодня заявил губернатор Севастополя и добавил, что при реконструкции 2 очереди парка там, возможно, обустроят дорожки для электрокаров.

До начала строительных работ электромобили возили пассажиров на пляж по центральной аллее парка, но сейчас там появились фонтаны, и парковый транспорт переместился на боковые дорожки. Это вызвало возмущение горожан, особенно родителей маленьких детей. Они боятся, что малыши могут попасть под колеса – боковые аллеи тоже считаются пешеходными. Более того, новая плитка не предназначена для того, чтобы по ней ездили электрокары.

«Покажите, пожалуйста, тот беспредел и самоуправство, которое происходит в парке Победы. В парке на аллее невозможно гулять с детьми из-за электрокаров», – обратился в редакцию «Вести – Севастополь» один из жителей города и прислал видео, где автомобили ездят прямо по газонам.

Более того, уже были случаи, когда горожане обступали электромобили со всех сторон, не давая им проехать, и вызывали полицию.

С одной стороны, провокаторов в парке Победы сейчас хватает, с другой, такой транспорт выручает отдыхающих: от входа в парк до пляжа больше километра, а пенсионеров и других льготников, которым тяжело преодолеть такое расстояние пешком, там возят бесплатно.

Губернатор Дмитрий Овсянников про жалобы горожан знает и сегодня он заявил журналистам, что до проведения второй очереди реконструкции электрокары будут ездить, соблюдая ПДД: «Мы должны были (я проверю, но уверен, что это сделано) объявить конкурс на вторую очередь (реконструкции Парка Победы – прим. «Вести Севастополь») на проектирование. Мы получали предложения некоторое время по второй очереди. В рамках разработки проектно-сметной документации, если это будет возможно, вписать размерность дорожек по краям парка Победы, это будет сделано. Если нет, это будут пешеходные зоны. Вокруг Парка Победы будут отремонтированы все дороги. Это мы постараемся сделать в следующем году».

Источник: Вести.Севастополь