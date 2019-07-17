Для юнармейцев ввели обязательный курс стрельбы

В Севастополе завершаются спортивные состязания юнармейцев. Всю неделю школьники стреляли, метали гранаты, бегали, плавали. И приняли участие в разработке новой программы Министерства обороны.

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Сначала дают пристреляться просто так, без оружия. А потом вручают пистолет. У юнармейцев – несколько секунд на первый выстрел.

Минимум 9 попаданий нужно для зачёта, но не промахивается почти никто. И не скажешь, что они взяли в руки оружие всего 5 дней назад по программе Минобороны для Юнармии.

Новый элемент рабочей программы Юнармии – обязательный курс стрельбы из пневматического пистолета. В Севастополе пока действует только в одной школе. Уроки участникам состязаний дали тренеры Федерации практической стрельбы.

Перед каждым новым стрелком отстрелянную мишень заклеивают пластырем, чтобы счёт был честным. И зоны поражения выверены до миллиметра.

«Установлено две мишени. Зачётная верхняя с тремя зонами: альфа, чарли, дельта. Вторая мишень – штрафная, так называемая бабка», – объясняет Сергей Пархоменко, стрелок Федерации практической стрельбы г. Севастополя.

За стрелком по пятам следует судья со спортивным таймером, который считает количество выстрелов и засекает время, за которое стрелок выполнил определённое упражнение.

Даже если стрелок запутался и медлит, таймеру всё равно – он ловит последний выстрел. А волнение неизбежно. Особенно когда пистолет в руках всего неделю.

Юнармейцы из Калмыкии, Адыгеи и Крыма чуть более опытные. Но учились они на воздушных винтовках. Пневматические страйкбольные пистолеты для подготовки нашли только в Севастополе, так что местным командам перестраиваться не пришлось. Кроме финальных подарков, стрелки в этот раз получат особый приз – сертификат о прохождении курсов стрельбы.

Евгения Квашнина, Михаил Шурмель, Анастасия Пипенко.

Источник: Вести.Севастополь