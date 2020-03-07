Для юных любителей животных в Севастополе проводят «Уроки Айболита»

В Севастополе открылась школа, в которой учат заботиться о братьях наших меньших. Для детей проводят интерактивные экскурсии и занятия по оказанию врачебной помощи животным.

Здесь каждых желающий может попробовать себя в роли ветеринара. Ребятам показывают как правильно ухаживать за питомцами и лечить их, при необходимости.



В ветеринарной школе есть постоянный сотрудник – кот Симба. Каждую субботу он превращается в «пациента», которому начинающие Айболиты чистят зубы, осматривают уши и делают УЗИ под чутким руководством сотрудников ветеринарного центра.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь