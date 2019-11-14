Для юрлиц утвердили порядок вывоза грунта и строительных отходов

14 ноября 2019     17
Для юрлиц утвердили порядок вывоза грунта и строительных отходов

Утвержден порядок перемещения отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунта, на территории города. Пока это будет касаться только юридических лиц.

Теперь они обязаны получать разрешение на перемещение отходов. Проект постановления принят на заседании правительства. 

«Любой человек, организация, которая собирается строить, независимо от формы инвестиций (бюджетные или частные) должен подтвердить, куда он утилизировал образовавшиеся отходы. Например,  после разрытия котлована, если образуется грунт, либо после проведения строительных работ на самом объекте в соответствии с проектом. Он должен подтвердить путём паспортизации, заключения договора со специализированной организацией, которая может перерабатывать и утилизировать остатки, которые остаются после переработки. То есть, чтобы был комплексный контроль», – пояснил и.о. директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Он отметил, что наибольшая часть отходов Севастополя относится к четвёртому и пятому классам опасности. Строительный мусор – четвёртый класс. Несанкционированные свалки на территории города часто образуют недобросовестные застройщики и подрядчики.

Вице-губернатор Владимир Базаров добавил, что каждая машина, которая вывозит строительный мусор, должна будет иметь соответствующий документ- подтверждение, где будет указано, куда перемещаются отходы.

Михаил Развожаев резюмировал: «Начинаем «крестовый поход» на строительный мусор, посмотрим, как в исполнении он будет работать».

 Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Скандал вокруг новой формы российской сборной по футболу
Скандал вокруг новой формы российской сборной по футболу

В новой форме футболисты сборной России должны были выйти на поле в матчах с Бельгией и в гостях у Сан-Марино. …


Крымский предприниматель, владелец частного зоопарка «Сказка» Олег Зубков пообещал убить 30 медведей
Крымский предприниматель, владелец частного зоопарка «Сказка» Олег Зубков пообещал убить 30 медведей

Владелец частного зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олег Зубков пообещал убить 30 медведей. Сам он называет это «оптимизацией зоологической коллекции».  «К сожалению, я принял …


Для юрлиц утвердили порядок вывоза грунта и строительных отходов
Для юрлиц утвердили порядок вывоза грунта и строительных отходов

Утвержден порядок перемещения отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунта, на территории города. Пока это будет касаться …


Межевание территории на пр
Межевание территории на пр. Античном обсудят на публичных слушаниях

Севастопольцев приглашают на публичные слушания по проектам планировки и межевания части территории бухты Омега – проспекта Античного. Департамент архитектуры и …


В Северной Осетии стало меньше безработных
В Северной Осетии стало меньше безработных

В Северной Осетии сократилось число безработных. По состоянию на конец сентября 2019 года в регионе насчитывалось 5,9 тысячи незанятых жителей, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты