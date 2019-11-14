Для юрлиц утвердили порядок вывоза грунта и строительных отходов

Утвержден порядок перемещения отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунта, на территории города. Пока это будет касаться только юридических лиц.

Теперь они обязаны получать разрешение на перемещение отходов. Проект постановления принят на заседании правительства.

«Любой человек, организация, которая собирается строить, независимо от формы инвестиций (бюджетные или частные) должен подтвердить, куда он утилизировал образовавшиеся отходы. Например, после разрытия котлована, если образуется грунт, либо после проведения строительных работ на самом объекте в соответствии с проектом. Он должен подтвердить путём паспортизации, заключения договора со специализированной организацией, которая может перерабатывать и утилизировать остатки, которые остаются после переработки. То есть, чтобы был комплексный контроль», – пояснил и.о. директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Он отметил, что наибольшая часть отходов Севастополя относится к четвёртому и пятому классам опасности. Строительный мусор – четвёртый класс. Несанкционированные свалки на территории города часто образуют недобросовестные застройщики и подрядчики.

Вице-губернатор Владимир Базаров добавил, что каждая машина, которая вывозит строительный мусор, должна будет иметь соответствующий документ- подтверждение, где будет указано, куда перемещаются отходы.

Михаил Развожаев резюмировал: «Начинаем «крестовый поход» на строительный мусор, посмотрим, как в исполнении он будет работать».

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь