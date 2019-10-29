Дмитрий Белик и Владимир Немцев обсудили изменение законов для Крыма

Депутат Госдумы Дмитрий Белик и глава Заксобрания Владимир Немцев обсудили изменение законов для Крыма. По словам Белика, федеральные законы нужно уточнить и внести правки на местном уровне в двух самых молодых субъектах России.

В качестве примера – положения Водного кодекса. В охранной зоне водоёмов в Севастополе находятся агрофирмы и садовые участки, на которых применяют химикаты, в то время как федеральная норма это строго запрещает. Кроме этого, парламентарии поднимут вопрос компенсаций по советским вкладам.

«К большому сожалению, закон, который гарантирует выдачу вкладов в наших субъектах не действует. Там есть нюансы, особенности, в том числе для таких вопросов и создан этот экспертный совет, где будут принимать участие эксперты, представители профильных министерств», – рассказал законодатель.

Среди направлений работы экспертного совета – 208-й федеральный закон о пенсиях. Он не подразумевает такую категорию как «жёны военнослужащих», которые в 2014-м году работали в Севастополе и имели двойное гражданство. Из-за этого Пенсионный Фонд России не засчитывает их трудовой стаж.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь