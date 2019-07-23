Дмитрий Белик направил в антимонопольную службу жалобу на компанию МТС

23 июля 2019     10
Дмитрий Белик направил в антимонопольную службу жалобу на компанию МТС

Один из крупнейших операторов сотовой связи мог нарушить требования антимонопольного законодательства. С таким заявлением выступил депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик.

«Если по-простому сказать, забрали возможность у севастопольцев и у крымчан общаться 100 минут бесплатно внутри домашнего региона. У нас средняя зарплата 15-20 тысяч в регионе, а цены вполне себе московские. Мы это знаем и видим, и это достаточно серьезный социальный вопрос, который я не могу оставить без внимания», – заявил Дмитрий Белик.

Он направил официальное обращение в Федеральную антимонопольную службу и в компанию МТС, попросил проверить решение на предмет соблюдения антимонопольного законодательства, чтобы не допустить смены тарифа в Севастополе и Крыму. Также депутат планирует обсудить этот вопрос с Министром связи и массовых коммуникаций России.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото ТАСС 

Источник: Вести.Севастополь

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