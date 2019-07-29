Дмитрий Медведев в Севастополе провел встречу с главой Республики Крым

29 июля 2019     7
Дмитрий Медведев в Севастополе провел встречу с главой Республики Крым

Председатель Правительства России и глава Крыма обсуждали наполнение республиканского бюджета по итогам первого полугодия. Общий объем средств, сообщил у себя в Фейсбуке Сергей Аксенов, составил 75 млрд рублей.

«Безусловно, одним из основных источников дохода для нашей республики является курортная сфера. На сегодняшний день в Крыму отдохнуло 3,3 млн туристов, и мы рады тому, что показатели прошлого года за аналогичный период превышены. В то же время растут прямые налоговые поступления – почти 1,5 млрд рублей, что на 25% больше по сравнению с прошлым годом», – написал Аксенов по итогам встречи.

Ключевым драйвером развития республики он назвал реализацию Федеральной целевой программы. В этом году в ее рамках планируется ввести в эксплуатацию 55 объектов. Самый значимый из них  –  Крымская республиканская клиническая больница имени Семашко на 760 койко-мест.

Также Сергей Аксенов рассказал Дмитрию Медведеву, что из-за засухи в прошлом году Крым собрал меньше миллиона тонн зерновых при среднем показателе около 16 центнеров с гектара. В этом году дожди спасли ситуацию, и регион должен выйти на плановые показатели: 30 центнеров с гектара. Тем не менее, аграрии республики не уповают на погоду и вместе с представителями Российской академии наук занимаются выведением культур, которые смогут давать хороший урожай в условиях Крыма.

Фото со страницы Сергея Аксенова в Фейсбуке

Источник: Вести.Севастополь

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