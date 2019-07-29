Дмитрий Медведев: освоение средств нацпроектов в Севастополе нужно ускорить

Освоение средств национальных проектов в Севастополе и Крыму необходимо ускорить. Об этом сегодня заявил председатель Правительства страны Дмитрий Медведев на двусторонней встрече с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.

Медведев привел данные, что кассовое исполнение нацпроектов на полуострове колеблется от 20 до 30%.

В ходе встречи премьер-министр страны и врио губернатора Севастополя также обсудили проблемы по строительству медицинских объектов и экономическое развитие региона.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь