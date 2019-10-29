Дмитрий Медведев поручил создать игорную зону на ЮБК

Игорная зона на Южном берегу Крыма появится к 2022 году, а соглашения по её созданию должны быть заключены до конца текущего года.

Постановление о создании в Крыму игорной зоны «Золотой берег» глава правительства Дмитрий Медведев подписал 22 октября. Оно было размещено на Официальном портале правовой информации.

Игровая зона разместится на территории большой Ялты в посёлке Кацивели. Площадь её превысит 146 тысяч квадратных километров.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь