Дмитрий Медведев поручил создать объединённую дирекцию заповедников Крыма

Основная задача новой структуры: охрана заповедников «Казантипский», «Лебяжьи острова», «Опукский» и «Ялтинский горно-лесной», а также природных заказников «Каркинитский» и «Малое филлофорное поле».

«Создать федеральное государственное бюджетное учреждение «Объединённая дирекция особо охраняемых природных территорий «Заповедный Крым» и отнести его к ведению Минприроды России», – приводит «Интерфакс» цитату из распоряжения.

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