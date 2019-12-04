Дмитрий Медведев поручил создать объединённую дирекцию заповедников Крыма

Распоряжение о создании Объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий полуострова подписал премьер-министр России.
«Создать федеральное государственное бюджетное учреждение «Объединённая дирекция особо охраняемых природных территорий «Заповедный Крым» и отнести его к ведению Минприроды России», – приводит «Интерфакс» цитату из распоряжения.
Основная задача новой структуры: охрана заповедников «Казантипский», «Лебяжьи острова», «Опукский» и «Ялтинский горно-лесной», а также природных заказников «Каркинитский» и «Малое филлофорное поле».
Минприроды предстоит утвердить состав и провести госрегистрацию дирекции.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь