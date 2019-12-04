Дмитрий Медведев поручил создать объединённую дирекцию заповедников Крыма

4 декабря 2019     23
Дмитрий Медведев поручил создать объединённую дирекцию заповедников Крыма

Распоряжение о создании Объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий полуострова подписал премьер-министр России.

«Создать федеральное государственное бюджетное учреждение «Объединённая дирекция особо охраняемых природных территорий «Заповедный Крым» и отнести его к ведению Минприроды России», – приводит «Интерфакс» цитату из распоряжения.

Основная задача новой структуры: охрана заповедников «Казантипский», «Лебяжьи острова», «Опукский» и «Ялтинский горно-лесной», а также природных заказников «Каркинитский» и «Малое филлофорное поле».

Минприроды предстоит утвердить состав и провести госрегистрацию дирекции.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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