Дмитрий Медведев приехал в Севастополь на День ВМФ

В эти минуты в акватории Севастопольской бухты начался военно-морской парад, его главным гостем стал председатель Правительства России Дмитрий Медведев.

Второй год подряд праздник военно-морского флота открылся с выстрела пушки времён Крымской войны. Ритуальный расчёт поднял на флагшток копию знамени парусного линкора «Императрица Мария»- корабля, на котором адмирал Нахимов выиграл Синопское сражение.

Традиционная историческая часть повествует о возникновении Черноморского флота и первых кораблях в Севастопольской бухте. Затем начинается основная часть военно-спортивного праздника – показательные выступления.

В этом году моряки-черноморцы запланировали много нового и интересного. Зрители впервые увидят патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» – самый новый в составе Черноморского флота. Обычно он базируется в Новороссийске. В Севастополе в параде он принимает участие впервые. Из Южного военного округа на парад в Севастополь прибыли и лётчики. На истребителях и бомбардировщиках они проносятся над зрителями на высоте всего 200 метров. Впервые выступает так много авиции: 37 самолётов и вертолётов. Самый зрелищный и сложный элемент – посадка Ка-27 на палубу фрегата «Адмирал Эссен».

В течение двух часов экипажи продемонстрируют боевые возможности Черноморского флота. Тральщики будут взрывать макет минного заграждения, противолодочные корабли – торпедировать подводную лодку условного противника.

Завершат программу парашютисты: с высоты 900 метров они приземлятся точно на причал.

После парада зрителей приглашают бесплатно посетить музей Черноморского флота, а также музей фортификационных сооружений в Балаклаве.

В 12 часов откроется выставка на площади Нахимова, а с 14:00 для посещения будут открыты корабли на морском вокзале.

С полной программой празднования Дня ВМФ можно познакомиться здесь.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь