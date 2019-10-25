Дмитрий Овсянников вернулся в Минпромторг России

После трех месяцев отдыха бывший губернатор Севастополя вновь приступает к работе – он возвращается на должность заместителя министра промышленности и торговли, то есть в тот же кабинет, где работал до лета 2016 года, до назначения исполняющим обязанности губернатора Севастополя.

Медведев подписал распоряжение о его назначении заместителем министра 24 октября, сегодня документ был опубликован на сайте Правительства России. Впервые в Минпромторг Овсянников пришел в 2014 году в качестве руководителя департамента региональной промышленной политики, а через год его повысили до заместителя министра.

С должности губернатора Севастополя Овсянников ушел в июле, написав заявление по собственному желанию.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь