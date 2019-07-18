Дмитрий Овсянников поблагодарил всех, кто помогал ему работать в Севастополе

18 июля 2019     15
Дмитрий Овсянников поблагодарил всех, кто помогал ему работать в Севастополе

Бывший губернатор города, ушедший 11 июля в отставку, опубликовал в социальных сетях пост со словами благодарности.

«Спасибо всем, кто за последние три года искал решения имеющихся проблем, ставил задачи – не только на год-два, но и на долгосрочную перспективу, всем, кто строил дороги, парки, скверы, ремонтировал дворы, дома, подъезды, приводил в порядок социальные учреждения, возводил новые объекты и искал для этого источники финансирования, проводил изменение законодательного поля, преодолевал манипулятивное воздействие ряда средств массовой информации – не жалея сил работал на развитие Севастополя. Изменения затронули все отрасли города-героя.

Я благодарен за те результаты, которые уже достигнуты. Основа развития города на ближайшие несколько лет сформирована, планы действий обеспечены бюджетными средствами, проектно-сметная документация по десяткам объектов вышла и выходит из экспертизы. Я уверен, что вы способны эти планы реализовать. Ну а если кто-то сомневается, оставим это на решение соответствующих руководителей. Искреннее спасибо всем севастопольцам, кто оказывал поддержку все прошедшие годы!», – написал Дмитрий Овсянников и прикрепил к посту таблицы с результатами своей работы.

У севастопольцев есть возможность оставлять свои комментарии на странице бывшего губернатора, к этому часу там уже 66 отзывов. Большинство комментирующих благодарят Овсянникова за работу.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Сейчас читают:

Как в Севастополе получить бесплатно участок земли?
Как в Севастополе получить бесплатно участок земли?

В Севастополе действует закон о бесплатном предоставлении городских земельных участков в собственность отдельным категориям граждан. В Севастополе впервые в рамках действующего …


Сотрудник РАН выступил против подъема подлодок
Сотрудник РАН выступил против подъема подлодок

Затопленные более 100 лет назад на внешнем рейде Севастополя подводные лодки российского императорского флота “Гагара”, “Нарвал”, “Кашалот” и “Скат” поднимать …


Социальному проекту «Твоя счастливая встреча» исполнился год
Социальному проекту «Твоя счастливая встреча» исполнился год

Социальный проект для детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, “Твоя счастливая встреча” отметил первую годовщину работы в городе. …


Дмитрий Овсянников поблагодарил всех, кто помогал ему работать в Севастополе
Дмитрий Овсянников поблагодарил всех, кто помогал ему работать в Севастополе

Бывший губернатор города, ушедший 11 июля в отставку, опубликовал в социальных сетях пост со словами благодарности. «Спасибо всем, кто за …


Глава отделения «Юнармии» попытался склонить школьницу к сексу и лишился работы
Глава отделения «Юнармии» попытался склонить школьницу к сексу и лишился работы

Главу магаданского отделения «Юнармии» и специалиста по работе с молодежью Павла Подпорина уволили после обвинений в домогательствах к школьнице. Об …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты