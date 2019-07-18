Дмитрий Овсянников поблагодарил всех, кто помогал ему работать в Севастополе

Бывший губернатор города, ушедший 11 июля в отставку, опубликовал в социальных сетях пост со словами благодарности.

«Спасибо всем, кто за последние три года искал решения имеющихся проблем, ставил задачи – не только на год-два, но и на долгосрочную перспективу, всем, кто строил дороги, парки, скверы, ремонтировал дворы, дома, подъезды, приводил в порядок социальные учреждения, возводил новые объекты и искал для этого источники финансирования, проводил изменение законодательного поля, преодолевал манипулятивное воздействие ряда средств массовой информации – не жалея сил работал на развитие Севастополя. Изменения затронули все отрасли города-героя.

Я благодарен за те результаты, которые уже достигнуты. Основа развития города на ближайшие несколько лет сформирована, планы действий обеспечены бюджетными средствами, проектно-сметная документация по десяткам объектов вышла и выходит из экспертизы. Я уверен, что вы способны эти планы реализовать. Ну а если кто-то сомневается, оставим это на решение соответствующих руководителей. Искреннее спасибо всем севастопольцам, кто оказывал поддержку все прошедшие годы!», – написал Дмитрий Овсянников и прикрепил к посту таблицы с результатами своей работы.