Дмитрий Овсянников прокомментировал свою отставку

12 июля 2019     27
Дмитрий Овсянников прокомментировал свою отставку

Его слова приводит пресс-служба правительства на официальном сайте. 

“Завершен этап напряженного труда, Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и мной приняты соответствующие решения. Благодарю всех севастопольцев, которые поддерживали меня на протяжении всех предыдущих лет, всех коллег за их кропотливую, упорную работу во благо города-героя Севастополя. За три года удалось сделать многое для развития города, повышения качества и комфорта жизни в нем”, – сказал Дмитрий Овсянников.

Ранее врио губернатора Севастополя, назначенный Владимиром Путиным, прокомментировал своё назначение в социальных сетях. Сегодня, 12 июля, Михаила Развожаева представит полпред Президента. 

Дмитрий Овсянников покинул свой пост накануне, 11 июля.

фото compromat.ws

Источник: Вести.Севастополь

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