Дмитрий Овсянников прокомментировал свою отставку

Его слова приводит пресс-служба правительства на официальном сайте.

“Завершен этап напряженного труда, Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и мной приняты соответствующие решения. Благодарю всех севастопольцев, которые поддерживали меня на протяжении всех предыдущих лет, всех коллег за их кропотливую, упорную работу во благо города-героя Севастополя. За три года удалось сделать многое для развития города, повышения качества и комфорта жизни в нем”, – сказал Дмитрий Овсянников.