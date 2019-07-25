"Дмитрий Рогачёв" выполнил артиллерийские стрельбы в Черном море

Моряки также выполнили боевые упражнения по уничтожению подводных диверсантов условного противника с применением гранатометов и отработкой гранатометания с корабля в воду вручную.

Экипаж корабля проводит учения по противовоздушной обороне с артиллерийской стрельбой по воздушным целям и постановкой пассивных радиолокационных помех ближнего рубежа.

Стрельбы проходят в рамках специальной курсовой задачи – «Плавание и ведение боя одиночным кораблем».

Экипаж новейшего патрульного корабля Черноморского флота “Дмитрий Рогачёв” выполняет артиллерийские стрельбы в морских полигонах Черного моря, сообщила пресс-служба флота в четверг.

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