"Дмитрий Рогачёв" выполнил артиллерийские стрельбы в Черном море

Экипаж новейшего патрульного корабля Черноморского флота “Дмитрий Рогачёв” выполняет артиллерийские стрельбы в морских полигонах Черного моря, сообщила пресс-служба флота в четверг.
Стрельбы проходят в рамках специальной курсовой задачи – «Плавание и ведение боя одиночным кораблем».
Экипаж корабля проводит учения по противовоздушной обороне с артиллерийской стрельбой по воздушным целям и постановкой пассивных радиолокационных помех ближнего рубежа.
Моряки также выполнили боевые упражнения по уничтожению подводных диверсантов условного противника с применением гранатометов и отработкой гранатометания с корабля в воду вручную.
“Дмитрий Рогачёв” – новейший патрульный корабль Черноморского флота. Изначально базировался в Новороссийске. Впервые корабль побывал в Севастополе в декабре прошлого года.
Источник: Вести.Севастополь