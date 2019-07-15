Дмитрий Саблин хотел бы, чтобы Владимир Базаров остался в правительстве Севастополя

Об этом секретарь регионального отделения «Единой России» заявил утром 15 июля на пресс-завтраке с севастопольскими СМИ.

«Хочу, чтобы остался Базаров, я за него двумя руками! Он наш человек, глубоко знает проблемы города. Ему «5» и за отношение и за профессионализм», – сказал Саблин, комментируя отставку правительства и будущее назначение заместителей губернатора и глав департаментов.

Кстати, в эти выходные именно Владимир Базаров показывал город и.о. губернатора Севастополя Михаилу Развожаеву. Так в Фейсбуке появилось видео, где они вдвоем осматривают территорию мыса Хрустального – там, где по поручению Владимира Путина будет построен культурно-образовательный центр федерального значения.

Также на пресс-завтраке Дмитрий Саблин сообщил журналистам, что «Единая Россия» хотела бы контролировать выполнение ФЦП. Первая часть предвыборной программы будет посвящена как раз контролю над федеральной целевой программой, а 2-ая часть – развитию города.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь