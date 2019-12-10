Дни культуры Крыма пройдут в Северной Осетии

Весной 2020 года в Республике Северная Осетия – Алания пройдут Дни культуры Крыма.

«Мы договорились о том, что подпишем совместное обращение в Министерство транспорта РФ о введении на курортный сезон дополнительных авиарейсов <…> надеемся, что количество туристов, которые будут приезжать из Республики Северная Осетия – Алания, тоже увеличится», – рассказал на Дне Северной Осетии в Крыму глава республики Сергей Аксёнов.

По его словам, у субъектов федерации много планов по обмену туристами и оздоровлению осетинских детей в крымских санаториях.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: пресс-служба Главы Республики Крым

Источник: Вести.Севастополь