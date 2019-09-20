Добиться перерасчёта пенсии севастопольцу помогла прокуратура

Прокуратура Нахимовского района защитила интересы пенсионера в суде. Почти на год севастопольское управление пенсионного фонда лишило мужчину льготных выплат, считая, что эта мера поддержки без постоянной регистрации в Крыму или Севастополе на момент их воссоединения полуострова с Россией не положена. Однако с 2015-го по 18-й годы Николай Егоров пенсию получал в полном объеме. С подобным случаем в надзорном ведомстве, куда обратился житель города, столкнулись впервые. Почему действия Пенсионного фонда признали незаконными?

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Время ухаживать за виноградом появилось у Николая Егорова недавно. Больше десяти лет он получал пенсионные выплаты, но работать продолжал. До осени прошлого года, пока к 72-му дню рождения не решил наконец-то уволиться. Радость от заслуженного отдыха и предпраздничное настроение омрачились быстро.

«Проработать 53 года непрерывного стажа и получить меньше пенсию на 3,5 тысячи – это вообще! Мы на пенсию живём с супругой, считай, в основном. У нас никакого хозяйства нету», – говорит пенсионер Николай Егоров.

При очередном перерасчёте пенсионный фонд решил, что Егоров получает пенсию в завышенном, льготном размере. 208-й Федеральный закон обязывает пенсионную структуру учитывать трудовой стаж крымчан и севастопольцев с 2002 по 2014 год. Главное, чтобы на момент референдума была регистрация. Но её у Николая Егорова не было – только решение Нахимовского районного суда, где доказан факт его постоянного проживания в Севастополе, плюс записи в трудовой книжке. В пенсионном фонде эти документы не учли и убрали из расчетной формулы 12 лет трудового стажа. После многократных, безрезультатных попыток восстановить справедливость, пенсионер отправился в прокуратуру.

«Именно такое событие первый раз у нас. Николай Васильевич, проработав 53 года, к сожалению, пенсию получал незаслуженно маленькую, тем более с учетом требования ФЗ 208. В интересах гражданина подано исковое заявление в районный суд о признании бездействий пенсионного фонда незаконными и обязании провести соответствующий перерасчёт с учётом федерального закона», – рассказывает прокурор Нахимовского района Севастополя Александр Гоголев.

Районный суд иск прокуратуры удовлетворил. Пенсионный фонд обжаловал решение, но уже Севастопольский городской суд оставил его без изменений.

Николай Васильевич спешит поделиться с супругой радостной новостью – пришла недоплаченная пенсия – за все 11 месяцев.

А в октябре, в канун дня рождения, Николай Егоров получит свою заслуженную пенсию уже в полном объёме.

Ильдар Саудабаев, Александр Соловьев

Источник: Вести.Севастополь