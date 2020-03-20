«Добровольцы России» рассказали как защитить проект и получить президентский грант

На защите своего проекта во Всероссийском конкурсе «Доброволец России» можно даже танцевать. Так поступил на презентации студенческого бала «Морская феерия» его автор Владимир Корниенко.

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В интервью Вести ФМ он также рассказал, что до мелочей продумал видеоролик, который тоже представил на защите проекта. Такой подход оправдал себя и дал результат – победу в конкурсе и получение президентского гранта на реализацию своей идеи.

«Я проводил бал трижды. И с каждым разом смета была все точнее. Когда я первый бал проводил, то я запросил треть от той суммы, которая нужна была, соответственно я не смог реализовать все, что хотел. Ко второму гранту я был уже опытнее, убрал из сметы, то, что мог сделать сам. Третий бал был самым большим, но грант я распределил уже максимально рационально», – поделился Владимир.

Александра Шилова дошла до полуфинала конкурса волонтеров с проектом «Счастливая встреча», посвященным социальной адаптации несовершеннолетних. В студии «Вести ФМ» она рассказала, что общение с федеральными экспертами перед защитой проекта, само участие в конкурсе, помогли ей затем в победе уже на региональном уровне.

«Благодаря конкурсу «Доброволец России», я иначе посмотрела на наш проект, более масштабно. У меня появилась уверенность, я научилась более грамотно оформлять заявку на участие в конкурсе. Мы не опустили руки, мы горели своей идеей и выиграли в региональном конкурсе молодёжных проектов», – пояснила Александра.

Проект «Счастливая встреча» теперь реализуется в Севастополе и, по словам, Александры Шиловой уже есть первые результаты: вернувшаяся в семью девочка, ребёнок, который обрел новых родителей и подростки без приставки «неблагополучные». Команда будет развивать проект дальше и вновь заявляться на волонтёрский конкурс. А Владимир Корниенко теперь мечтает провести бал для студентов всего полуострова.

Напомним, приём заявок на всероссийский конкурс «Доброволец России – 2020» открыт до 30 апреля. Общий объем грантового фонда составляет 90 миллионов рублей, а число номинаций – 14.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь