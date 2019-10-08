Дождь скорректировал программу фестиваля «Балаклавские склоны»

В России завершился чемпионат по горному велоспорту “Эндуро Серия”. Он стартовал еще в мае и проходил в четыре этапа. Фестиваль “Балаклавские склоны” стал последним из них.

За два дня участники должны были преодолеть девять трасс в районе гор Гасфорта и Спилия. Свои коррективы в последний день внес дождь, который размыл часть дороги. Из-за этого пришлось убрать из маршрута один участок. Но в масштабах всей Российской Эндуро Серии погода на результаты не повлияла.

«Гонка понравилась, за исключением первого спецучастка, когда наши планы подпортил дождь немного. Я в Балаклаву не первый раз приезжаю, очень люблю местные трейлы. Правда, у них своя изюминка, вот эта сыпучесть, но после дождя ехать идеально», – говорит Анна Скумбина, семикратная чемпионка России по скоростному спуску.

В гонке приняли участие 116 спортсменов из разных городов России. Соревнования проходили по двум категориям – для опытных гонщиков и категория “open” для тех, кто пока только знакомится с этим видом горного велоспорта.

«Наш велоспорт, в первую очередь, для души, – говорит Дмитрий Бахонько, организатор фестиваля “Балаклавские склоны”. – Эта дисциплина, эндуро, не является официальной, она больше любительская. Но тем не менее, на сегодняшний день эндуро – это самый популярный вид маутинбайка, горного велосипеда, и Россия не исключение».

По итогам фестиваля спортсмены получили дополнительные очки в личный зачет и теперь будут отдыхать до весны – до начала нового велосезона.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь