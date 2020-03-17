Долгосрочная и краткосрочная парковка в аэропорту Симферополя сравнялись в цене

17 марта 2020     13
Долгосрочная и краткосрочная парковка в аэропорту Симферополя сравнялись в цене

По просьбам автомобилистов, руководство воздушной гавани перевело основные парковки на единый тариф.

Решение принято после анализа предложений, поступивших от пассажиров, приезжающих на автомобилях. Единый тариф позволит значительно упростить навигацию в парковочных зонах аэропорта. Пассажиры смогут выбирать удобную для себя парковку у зоны прибытия или вылета.

Так с 16 марта припарковаться возле зоны прибытия Р2 (она считается долгосрочной) и зоны вылета Р1 (краткосрочной) составляет 200 рублей за час. Раньше на парковку в зоне прибытия действовал исключительно долгосрочный тариф. Если автомобиль простоит на парковке более трех часов, тариф изменится на суточный — это уже 600 рублей. При этом вторые сутки стоянки обойдутся в 500 рублей, а третьи и последующие — в 300 рублей.

Впрочем, 15 минут на территории аэропорта по-прежнему можно простоять бесплатно. Но если водитель задержится вне стоянок в зоне высадки-посадки пассажиров дольше, чем на 15 минут, это уже будет считаться нарушением правил парковки и будет оплачиваться в размере 500 рублей за каждые полчаса.

Общая вместимость парковок Р1 и Р2 для легковых автомобилей в аэропорту Симферополь составляет около 1000 мест.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото с сайта аэропорта

Источник: Вести.Севастополь

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