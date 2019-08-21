Долгострой на улице Шевченко будет сдан в существующем виде

21 августа 2019     19
Долгострой на улице Шевченко будет сдан в существующем виде

Сегодня об этом на общем собрании жильцов заявил руководитель департамента архитектуры и градостроительства Александр Моложавенко.

Проблемный долгострой должны были сдать еще в 2016-ом году, но он не соответствовал нормативам. Более того, владельцы квадратных метров утверждали, что застройщик намерен достроить третью секцию здания. Помочь разрешить конфликт взялись активисты Общероссийского народного фронта.  Свое обещание строительная компания выполнила: повторно подала заявление на ввод в эксплуатацию существующего количества квартир.

«В данном случае все документы были сданы в соответствии с 55-ой статьей градостроительного кодекса. Мы проверили: специалисты департамента архитектуры не нашли основания для отказа, и в связи с этим было выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Мы сейчас в течение недели подготовим все документы и передадим для регистрации в Росреестр», – сообщил Александр Моложавенко.  

С благоустройством придомовой территории, которое отсутствует, ситуация сложнее. Рассчитывать, что подрядчик создаст комфортные условия, по словам и.о. директора департамента архитектуры и градостроительства, не стоит. Поэтому, жителям предложили позаботиться о прилегающем участке самостоятельно, и для этого принять участие в программе “Самый дружный двор”.

 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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