Дома на улице Паршина в Севастополе расселят принудительно

Суд Гагаринского района удовлетворил иск прокуратуры и обязал департамент капитального строительства обеспечить квартирами жителей нескольких многоквартирных домов по ул. Паршина.
В новые квартиры переедут жильцы домов №11 и №15. Пресс-служба прокуратуры сообщает: проверка признала их дома аварийными и непригодными для жизни. Причём переселить людей надзорное ведомство требовало ещё в прошлом году.
“Мероприятия по переселению жильцов в течение 2018 года не проводились, что создает угрозу жизни и здоровью граждан”, – сообщает Юрий Писанко, старший помощник прокурора города Севастополя.
Суд исковые требования удовлетворил, однако решение в законную силу пока не вступило.
фото wikimapia.org
Источник: Вести.Севастополь
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