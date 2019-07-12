Дома на улице Паршина в Севастополе расселят принудительно

Суд Гагаринского района удовлетворил иск прокуратуры и обязал департамент капитального строительства обеспечить квартирами жителей нескольких многоквартирных домов по ул. Паршина.

В новые квартиры переедут жильцы домов №11 и №15. Пресс-служба прокуратуры сообщает: проверка признала их дома аварийными и непригодными для жизни. Причём переселить людей надзорное ведомство требовало ещё в прошлом году.

“Мероприятия по переселению жильцов в течение 2018 года не проводились, что создает угрозу жизни и здоровью граждан”, – сообщает Юрий Писанко, старший помощник прокурора города Севастополя.

Суд исковые требования удовлетворил, однако решение в законную силу пока не вступило.

фото wikimapia.org

Источник: Вести.Севастополь