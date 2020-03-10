Дом для реабилитированных в Севастополе достроят к концу 2020 года

Возобновлено строительство дома для депортированных граждан. Квартир в доме по адресу Комбрига Потапова, 35 ждут около 70 человек. Некоторые – десятилетиями. Ход работ находится на контроле департамента капитального строительства Севастополя.

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В этой небольшой «двушке» прописаны девять человек. Учитель физики с полувековым стажем Вильмарэ Зиядинова, её муж Риза Меджитов, дети и внуки. Квартиру получили еще в 1994 году. Её предоставили отцу Вильмарэ – советскому солдату, который освобождал Керчь и Севастополь от немецко-фашистских захватчиков, по возвращении из Узбекистана. Вторую квартиру, которая также была положена по закону, семья ждёт до сих пор.

«Все члены управления по строительству, они обещают, что вот, через год, через полгода. И вот так вот эта резина тянется», – рассказывает Риза Меджитов. «Приходится понимать, что надо жить так пока, как есть. И все в надежде, что когда-нибудь будет ещё помещение, и мы как-то надеемся», – делится Вильмарэ Зиядинова.

В надежде получить свои квадратные метры сегодня живут около 70 реабилитированных крымских татар. Изначально в списке было 200 человек, но многие своей очереди так и не дождались.

«Порядка 40 человек за это время так или иначе решили вопрос жилья. То есть, где-то прописались, либо дети построили жильё. Два десятка человек умерли, три человека за последние два месяца умерли, очередники, не дождавшиеся», – уточняет председатель Объединения крымских татар Севастопольского региона «Акъяр» Энвер Мамутдинов.

По факту – квартиры реабилитированным выделили. В этом доме на Комбрига Потапова. Но на деле достроить его не могут уже 13 лет. Здание заложили ещё в 2007 году, тогда построили только два этажа, и финансирование прекратилось. Менялось руководство города, менялись подрядчики. В отношении последнего возбуждено уголовное дело за невыплату зарплаты рабочим. Новая организация возобновила строительство в феврале. На объекте полсотни человек и четыре единицы техники.

Сейчас строители завершают монолитные работы, и выставляют леса для внешней отделки фасада.

«Выполняются работы по устройству внутренних перегородок квартир, устройство вентиляционной системы, в принципе, отставания от графика нет», – подытожил директор департамента капитального строительства Севастополя Илларион Гапицонов.

Закончить строительство многоквартирного дома обещают к декабрю 2020 года.

Согласно проекта, в доме будет 10 этажей и 99 квартир, в этом блоке – только однокомнатные, их будет 63. А в соседнем еще 18 двухкомнатных, столько же трехкомнатных.

А те, кто всё ещё стоят в очереди на жильё, будут следить за строительством дома. Вместе с ними общественники из объединения крымских татар пообещали приезжать на участок каждые две недели. Семья Вильмарэ Зиядиновой и Ризы Меджитова ключи от квартиры должна получить первой. Ведь в очереди они под номером один. Уже юбилейный – десятый год.

Алена Давыдова, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь