Дом культуры в Инкермане могут переименовать в дворец

24 августа 2019     9
Дом культуры в Инкермане могут переименовать в дворец

Инкерманский дом культуры предложили переименовать в дворец. Причина для смены статуса есть – отмечают жители города – в этом году исполняется 65 лет с момента открытия клуба, и в нём провели капитальный ремонт.

Без него здание в прямом смысле трещало по швам, текла крыша. Теперь здесь новые потолки и полы, и система климат-контроля. До неё помещения обогревали конвекторами, отопление в здании предусмотрено не было.

«На культурно-массовых мероприятиях сидели в куртках, потому что холодно было, очень, но на сцене мы себе этого не позволяли. А теперь всё будет по-другому, будет работать гардероб, раздевалка, люди себя будут чувствовать комфортно, красиво, тепло», – сказал Любовь Талах, директор культурного комплекса “Корабел”.

Чтобы отремонтировать клуб, из городского бюджета было выделено почти 20,5 миллионов рублей. Ещё 11 миллионов добавили из средств субсидии правительства Москвы. На эти деньги удалось не только сделать ремонт, но и отреставрировать колонны и балясины внутри здания, а снаружи опоясать его армированным сейсмоустойчивым поясом.

«Здание обвязано полностью с двух сторон швеллерами, они закреплены, поверх сделана рубашка из арматуры с ячейкой 100 миллиметров, и после этого под давлением всё заливалось бетоном специальной марки», – сказал Андрей Райда, заместитель директора компании-подрядчика. 

Праздник открытия клуба в Инкермане запланирован на 6 сентября. С этого дня в родные стены вернутся воспитанники танцевальных, вокальных кружков и театральной студии.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Источник: Вести.Севастополь

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