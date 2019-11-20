Дом-музей и дача Чехова временно станут съёмочными площадками

К работе над фильмом под предварительным названием «Диалоги с журавлём» в конце ноября приступит режиссёр Андрей Селиванов.

Сцены картины, которые будут снимать в Доме-музее Чехова в Ялте и на даче в Гурзуфе, написаны по воспоминаниям Ивана Бунина, который бывал здесь к гостях у коллеги.

«Андрей Селиванов <…> ставил спектакли по пьесам Чехова в Лондоне, Южной Корее, Шри Ланке, а теперь съёмочной площадкой его будущей картины станет наш музей», – приводит Крыминформ слова директора Крымского литературно-художественного музея-заповедника Артёма Чернова.

Главную роль в фильме поручат актёру Крымского академического русского драматического театра Дмитрию Кундрюцкому.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь