Дом-музей и дача Чехова станут съёмочными площадками

21 ноября 2019     11
Дом-музей и дача Чехова станут съёмочными площадками

К работе над фильмом под предварительным названием «Диалоги с журавлём» в конце ноября приступит режиссёр Андрей Селиванов.

Сцены картины, которые будут снимать в Доме-музее Чехова в Ялте и на даче в Гурзуфе, написаны по воспоминаниям Ивана Бунина, который бывал здесь к гостях у коллеги.

«Андрей Селиванов <…> ставил спектакли по пьесам Чехова в Лондоне, Южной Корее, Шри Ланке, а теперь съёмочной площадкой его будущей картины станет наш музей», – приводит Крыминформ слова директора Крымского литературно-художественного музея-заповедника Артёма Чернова.

Главную роль в фильме поручат актёру Крымского академического русского драматического театра Дмитрию Кундрюцкому.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Дом-музей и дача Чехова станут съёмочными площадками
Дом-музей и дача Чехова станут съёмочными площадками

К работе над фильмом под предварительным названием «Диалоги с журавлём» в конце ноября приступит режиссёр Андрей Селиванов. Сцены картины, которые …


В Донбасс прибыл гуманитарный конвой МЧС России
В Донбасс прибыл гуманитарный конвой МЧС России

09:29 В самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики прибыл гуманитарный конвой МЧС России. © РИА Новости Как сообщает Донецкое агентство новостей, …


Акции омского аэропорта Федоровка в восьмой раз выставили на торги
Акции омского аэропорта Федоровка в восьмой раз выставили на торги

Министерство имущественных отношений Омской области вновь попытается продать акции ОАО «Омский аэропорт «Федоровка». Начальная цена 49% доли в компании – …


Названы лучшие стиральные машины России
Названы лучшие стиральные машины России

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование стиральных машин шириной 50-60 сантиметров (есть в распоряжении «Ленты.ру»). В нем приняли …


Зеленского обвинили в ограничении общения украинцев с россиянами
Зеленского обвинили в ограничении общения украинцев с россиянами

Украинская власть продолжает ограничивать граждан страны в общении с Россией. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил депутат Верховной рады …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты