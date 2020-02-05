Дорога на Ай-Петри закрыта из-за опасности оползней

5 февраля 2020     36
Дорога на Ай-Петри закрыта из-за опасности оползней

Со стороны Бахчисарая дорога закрыта из-за активизации оползневых процессов и разрушения подпорной стены.

«Движение с 30 по 46 километр автомобильной дороги Бахчисарай – Ялта, это въезд на Ай-Петри со стороны Бахчисарая, временно прекращено для всех видов транспортных средств», – приводит Крыминформ слова источника в Минтрансе республики.

Дорогу вновь обещают открыть после устранения причины, вызвавшей данную ситуацию. Конкретные сроки не называются.

Пока попасть на Ай-Петри можно со стороны Ялты. Движение по дороге возможно только на транспорте повышенной проходимости.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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