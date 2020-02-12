Дорога на Ай-Петри закрыта

Обе дороги на плато Ай-Петри, со стороны Ялты и Бахчисарая, закрыты для всех видов транспорта в связи с ухудшением погоды.

«На въезде со стороны Ялты выставлен пост ДПС. Для расчистки дороги… направлены шнекороторный снегоочиститель и гусеничный трактор», – рассказал глава МЧС Республики Крым Сергей Шахов.

Из-за большого количества снега существует угроза снежных обвалов. Высота покрова превышает 40 сантиметров и продолжает увеличиваться.

«Прошлогодняя ситуация, когда на плато Ай -Петри в результате схождения снежных масс, застряло порядка 100 автомобилей, не должна повториться», – подчеркнул министр.

Дорога на плато со стороны Бахчисарая была закрыта 4 февраля, после частичного обрушения подпорной стены и будет снова открыта после завершения ремонтных работ.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: МЧС по Крыму

Источник: Вести.Севастополь