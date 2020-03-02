Дорога на Античном проспекте будет двухполосной

Проспект Античный будет не четырёх полосным, как планировалось ранее, а двух полосным. Остальные две полосы станут бульваром. Эта тема сегодня обсуждалась на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

Частично территория дороги является охранной зоной Херсонеса. С осени прошлого года объект «заморожен». Контракт с подрядчиком расторгнут. Во втором полугодии проект Античного проспекта должен пройти экспертизу, после чего работы возобновятся.

«Силами Севавтодора необходимо сделать так, чтобы по этой дороге можно было проехать. Пусть останется тот же ландшафт, но без ям и луж, просто утрамбованная территория. Чтобы она перестала походить на место после «ковровой бомбёжки». Там, где античная дорога, трогать не надо. Но пока мы будем проектировать новую дорогу необходимо сделать проезды для машин», – считает временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Он также дал распоряжение заменить паспорт объекта, который, по словам Михаила Развожаева, дискредитирует работу власти.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь