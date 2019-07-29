Дороги в Севастополе сделали безопасными для детей

29 июля 2019     24
Дороги в Севастополе сделали безопасными для детей

По требованию прокуратуры, дороги у детских садов в Севастополе оборудовали пешеходными переходами и дорожными знаками “Дети”, сообщила сегодня, 29 июля, пресс-служба ведомства.

В ходе совместной проверки прокуратуры и ГИБДД было установлено, что дорожно-транспортная сеть рядом с дошкольными учреждениями не отвечает требованиям федерального законодательства.

«Так, автомобильные дороги в районе ул. Кедровой, в с. Орлиное, ул. Менжинского, ул. Яблочкова, ул. Драпушко, ул. Петра Ситникова, ул. Шелковичная, ул. Мира не были оборудованы пешеходными переходами и ограждениями для пешеходов вдоль учреждений», – говорится в сообщении.

Прокуратура направила иск к “Севавтодору” и департаменту дорожно-транспортной инфраструктуры о необходимости исправить нарушения. Сейчас все замечания уже устранены. 

Источник: Вести.Севастополь

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