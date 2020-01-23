Дороги Крыма обработаны противогололедными реагентами

Сегодня ночью в Севастополе ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, дождь и мокрый снег.

Минувшей ночью гололедица уже наблюдалась на дорогах. Особое внимание при обработке противогололедными материалами уделено крупным магистралям: Гончарное-Ялта, Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, Севастополь-Инкерман.

Как сообщила пресс-служба «Севавтодора», в ближайшие сутки будет задействовано 10 единиц специальной дорожной техники. В случае еще более серьезного ухудшения погоды, число машин увеличат до 15.

При обнаружении гололедицы на дорогах горожане могут обращаться в диспетчерскую службу «Севавтодора» по телефону: +7 978 034 7470.

Участников дорожного движения просят быть внимательнее: соблюдать скоростной режим, избегать обгонов и перестроений.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь