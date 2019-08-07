Дорогу-дублер проспекта Острякова отремонтируют к середине сентября

Ремонт 350-метрового участка дороги-дублера проспекта Генерала Острякова планируется завершить к середине сентября. Об этом сообщил заместитель директора департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Евгений Исаков. Самые трудоемкие работы, по его словам, уже завершены.

Сейчас ведётся фрезерование, в ближайшее время будет уложен нижний слой асфальта. Дорога остается открытой для удобства автомобилистов, однако движение по этому участку мешаем самим дорожным строителям.

«Автомобилисты не очень уважительно относятся к труду подрядных организаций. Непосредственно под техникой ставят машины, паркуются, хотя есть все необходимые знаки, что ведутся дорожные работы. К сожалению, это может привести к тому, что какие-то машины будут случайно повреждены. Надеюсь, конечно, что этого не произойдет, но я прошу автомобилистов не парковаться в зоне проведения работ», – говорит Евгений Исаков, заместитель директора департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

В Ленинском районе в этом году ремонт пройдёт на 20 улицах. Общая протяженность – 13,5 км. 5 участков уже введены в эксплуатацию.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь