Дорогу на Ай-Петри чистят от снега

Для обеспечения безопасности дорожного движения было использовано 10 тонн песко-соляной смеси. В настоящее время дорога закрыта со стороны Бахчисарая и Ялты для всех транспортных средств, кроме полноприводных автомобилей повышенной проходимости.

«ГУП «Крымавтодор» приступил к очистке автомобильной дороги со стороны Ялты на плато Ай-Петри в связи с ухудшением погодных условий», – приводит Крыминформ сообщение пресс-службы предприятия.

Спецтехника предприятия «Крымавтодор» ведёт расчистку от снега дороги на плато Ай-Петри.

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