Дорогу на Ай-Петри чистят от снега

Спецтехника предприятия «Крымавтодор» ведёт расчистку от снега дороги на плато Ай-Петри.
«ГУП «Крымавтодор» приступил к очистке автомобильной дороги со стороны Ялты на плато Ай-Петри в связи с ухудшением погодных условий», – приводит Крыминформ сообщение пресс-службы предприятия.
Для обеспечения безопасности дорожного движения было использовано 10 тонн песко-соляной смеси. В настоящее время дорога закрыта со стороны Бахчисарая и Ялты для всех транспортных средств, кроме полноприводных автомобилей повышенной проходимости.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото: vk.com/alex_da_29
Источник: Вести.Севастополь