Дорогу на Ай-Петри чистят от снега

3 декабря 2019     18
Дорогу на Ай-Петри чистят от снега

Спецтехника предприятия «Крымавтодор» ведёт расчистку от снега дороги на плато Ай-Петри.

«ГУП «Крымавтодор» приступил к очистке автомобильной дороги со стороны Ялты на плато Ай-Петри в связи с ухудшением погодных условий», – приводит Крыминформ сообщение пресс-службы предприятия.

Для обеспечения безопасности дорожного движения было использовано 10 тонн песко-соляной смеси. В настоящее время дорога закрыта со стороны Бахчисарая и Ялты для всех транспортных средств, кроме полноприводных автомобилей повышенной проходимости.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: vk.com/alex_da_29

Источник: Вести.Севастополь

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Дорогу на Ай-Петри чистят от снега
Дорогу на Ай-Петри чистят от снега

Спецтехника предприятия «Крымавтодор» ведёт расчистку от снега дороги на плато Ай-Петри. «ГУП «Крымавтодор» приступил к очистке автомобильной дороги со стороны …



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