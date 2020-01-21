Дорогу на гору Клементьева в Крыму отремонтируют в этом году

197,6 млн рублей будет потрачено на реконструкцию дороги, ведущей на гору Клементьева под Коктебелем. Это место, благодаря уникальным воздушным потокам, известно на всю страну как центр дельта- и парапланеризма.

Будет отремонтирован участок длиной в 7 км, который начинается от автодороги Алушта – Судак – Феодосия около села Подгорное и заканчивается у ротонды «Звездопад воспоминаний» на горе Клементьева.

Контракт заключен с казанской компанией «РусРемСтрой». Строители начнут работы, как только позволит погода, а завершить их они должны до 20 декабря этого года.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь