Дорогу на гору Клементьева в Крыму отремонтируют в этом году

21 января 2020     14
Дорогу на гору Клементьева в Крыму отремонтируют в этом году

197,6 млн рублей будет потрачено на реконструкцию дороги, ведущей на гору Клементьева под Коктебелем. Это место, благодаря уникальным воздушным потокам, известно на всю страну как центр дельта- и парапланеризма.

Будет отремонтирован участок длиной в 7 км, который начинается от автодороги Алушта – Судак – Феодосия около села Подгорное и заканчивается у ротонды «Звездопад воспоминаний» на горе Клементьева.

Контракт заключен с казанской компанией «РусРемСтрой». Строители начнут работы, как только позволит погода, а завершить их они должны до 20 декабря этого года.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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Дорогу на гору Клементьева в Крыму отремонтируют в этом году
Дорогу на гору Клементьева в Крыму отремонтируют в этом году

197,6 млн рублей будет потрачено на реконструкцию дороги, ведущей на гору Клементьева под Коктебелем. Это место, благодаря уникальным воздушным потокам, …



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