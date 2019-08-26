Дорожные строители всю ночь мешали спать жителям центра Севастополя

26 августа 2019     17
Дорожные строители всю ночь мешали спать жителям центра Севастополя

В Ночь на понедельник на улице Советская ускорились темпы строительства дороги. Самосвал с автомобильным госномером одного из уральских регионов в темное время совершил несколько рейсов, нарушив на улице тишину, сообщают читатели сайта vesti92.ru.

После 22 часов грузовая машина совершила, как минимум, четыре рейса. Каждый из них заканчивался высыпанием строительного материала на проезжую часть. Работы в кромешной темноте продолжались до 4:30 часов. И после этого прекратились ненадолго. В 8 утра ровнять щебень вышел трактор.

Вот такие кадры прислали в редакцию «Вести – Севастополь» очевидцы.

Напомним, реконструкция улицы Советской ведется по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонт по контракту должен быть завершён в четвертом квартале 2019 года. Подрядчик обещал учесть замечания местных жителей. Однако качество работ уже вызывало нарекания жителей центра Севастополя.

Источник: Вести.Севастополь

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