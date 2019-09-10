Дорожный пристав: как на дорогах Севастополя вычисляют должников?

10 сентября 2019     10
Дорожный пристав: как на дорогах Севастополя вычисляют должников?

Появляются неожиданно, быстро собирают сведения и предлагают заплатить. Так на дорогах Севастополя работают судебные приставы. Они вооружены цифровым комплексом для анализа машин в транспортном потоке. Насколько хорошо он работает, и что грозит должнику?

“Дорожный пристав” – так называется программный комплекс, который считывает номерные знаки и в автоматическом режиме мгновенно сверяет их с базой неплательщиков.

Специальное оборудование – камера – размещается на лобовом стекле служебного автомобиля. Сигнал от нее поступает в ноутбук, где уже специальное программное обеспечение позволяет выявлять автомобили должников.

Инспектор ДПС проверяет документы водителя и сообщает, что его автомобиль распознан программой. Дальнейшую работу ведут судебные приставы – через планшет подключаются к банку данных исполнительных производств, чтобы получить полную информацию по всем неоплаченным квитанциям. Как правило, их сразу несколько.

Оплатить задолженности можно как на месте – у сотрудников есть переносной терминал, так и отложить на потом – каждому водителю выдается извещение, в нём указан закрепленный пристав и его график работы. Но с погашением задолженности лучше не затягивать. Если общая сумма превысит 3 тысячи рублей, при следующей встрече с приставами можно лишиться, например, смартфона, а при более крупных суммах – даже автомобиля. Но главная цель рейда, говорят приставы – не принудительное взыскание, а информирование. Часто люди не знают о своих долгах.

«Граждане переезжают, либо не живут по месту прописки, а где-то на съемных квартирах. Мы этот адрес нигде выявить не можем. Официальные органы нам не отвечают, что должник проживает именно по этому адресу. А здесь, на улицах Севастополя вполне реально его найти и, так сказать, оповестить», – говорит Ольга Литвинова, начальник межрайонного отдела судебных приставов по взысканию административных штрафов ФССП по Севастополю.

Однако можно обнаружить и собственного двойника. Во время рейда к служебному автомобилю подошёл мужчина и обратился к приставам с проблемой – долгов нет, а кредитные карты заблокированы, деньги со счетов списаны.

«У него оказался в Краснодарском крае полный двойник: совпадение по фамилии и дате рождения. Для избежания подобных ситуаций он должен предоставить соответствующие документы, что он не является должником по ФССП Краснодарского края, и тогда ему будут возвращены денежные средства», – пояснила Кристина Миниахметова, судебный пристав-исполнитель межрайонного отдела судебных приставов по взысканию административных штрафов ФССП по Севастополю.

Приставы добавляют, такие ошибки случаются редко. Что касается видов задолженностей – лидируют штрафы за нарушение правил дорожного движения. Однако в поле зрения программы “Дорожный пристав” все категории неплательщиков: по алиментным, налоговым, коммунальным и кредитным долгам. За трехчасовой рейд на обочину съезжает до 50-и машин. Суммы долгов: от трехсот рублей до миллиона. Такой мониторинг проходит каждую неделю. Место и время дежурства приставы согласуют с Госавтоинспекцией. И где в следующий раз они совместно выйдут на дорогу, неизвестно, главное в таких рейдах – неожиданность.

Ильдар Саудабаев, Михаил Шурмель и Екатерина Малунова

Источник: Вести.Севастополь

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