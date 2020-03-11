Досрочное голосование по поправкам в Конституцию будет проходить три дня

11 марта 2020     23
Досрочное голосование по поправкам в Конституцию будет проходить три дня

Депутаты Государственной Думы должны завершить обсуждение законопроекта о внесении поправок в Конституцию России. Как только закон будет принят нижней палатой парламента, его начнёт рассматривать Совет Федерации, а затем и законодательные органы власти субъектов.

Тем временем в регионах уже готовятся к проведению информационной кампании, которая разъяснит, как будет проходить голосование. Очередное заседание провела городская избирательная комиссия Севастополя. Её председатель рассказал, что принять участие в голосовании досрочно можно будет в течение трёх дней. А список категорий, к которым смогут прийти для этого на дом, в отличие от условий проведения стандартных выборов, расширят. Например, волонтёры готовы будут посетить тех, кто ухаживает за людьми с инвалидностью и тяжелобольными, и мам, которые находятся в отпуске по уходу за ребёнком.

«Число лиц, которые могут этим воспользоваться, конечно, достаточно большое. Если мы будем говорить, что у нас инвалидов первой, второй, третьей группы в Городе-Герое более 20 тысяч, то мы никогда не успевали в день голосования обеспечить их голосование. Я уже не говорю о престарелых гражданах, которые в силу состояния здоровья… Многодетные матери, матери с маленькими детьми. Они вообще не попадали в эту категорию. Сейчас будет такая возможность обеспечить их голосование. И оно тоже будет осуществляться в три дня», – рассказал председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Сергей Даниленко.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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