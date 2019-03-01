Достойный поклонения: как Севастополь получил своё название

Своё название Севастополь получил 21 февраля (по старому стилю 10 февраля) 1784 года. Датой же основания Севастополя считается 14 июня (по старому стилю 3 июня) 1783 года, когда под руководством контр-адмирала Фомы Мекензи были заложены первые четыре каменных постройки будущего города. Как рождался легендарный город-крепость, покрывший себя неувядаемой славой — читайте в справке РИА Новости Крым.

После подписания Кючук-Кайнарджийского мирного договора в 1774 году, который положил конец первой русско-турецкой войне, Османская империя отказалась от претензий на Крым. Полуостров обрел независимость, однако турецкие корабли продолжали вольготно чувствовать себя у берегов полуострова. Понимая стратегическое значение Крыма, императрица Екатерина II решила включить его в состав Российской империи. Сделать это требовалось деликатно — без развязывания новой войны с турками. Выполнять задачу поручили российскому полководцу Александру Суворову. В то время в Ахтиарской бухте, получившей название от одноименного татарского селения на Северной стороне гавани (ныне — Севастопольская бухта), располагалось около 10 военных турецких кораблей. По приказу Суворова в ночь на 15 июня 1778 года у входа в бухту русские солдаты возвели земляные укрепления. Когда турки увидели их, то поспешили покинуть бухту, не желая становиться легкой мишенью для русских орудий.

“Подобной гавани не только у здешнего полуострова, но и на всем Чёрном море другой не найдется, где бы флот лучше сохранён и служащие на оном удобнее и спокойнее помещены быть могли”, — характеризовал Ахтиарскую бухту великий полководец.

В ноябре 1782 года в Ахтиарскую бухту прибыли фрегаты “Храбрый ” и “Осторожный” под общим командованием капитана первого ранга Ивана Одинцова, которые остались здесь на зимовку. До весны моряки измерили бухту и составили карты местности.

19 апреля (8 апреля по старому стилю) 1783 года императрица Екатерина II подписала манифест о присоединении Крымского полуострова, Тамани и Кубани к Российской империи, а уже 2 мая того же года в Ахтиарскую бухту вошла эскадра Азовской флотилии под командованием вице-адмирала Федота Клокачева.

14 июня (по старому стилю 3 июня) 1783 года под руководством контр-адмирала Фомы Мекензи были заложены первые четыре строения будущего города: дом командующего, часовня, кузня в Адмиралтействе и пристань, позже получившая название Графская.

21 февраля (по старому стилю 10 февраля) 1784 года своим указом Екатерина II повелевала основать в Ахтиарской бухте военный порт с адмиралтейством, верфью, крепостью и сделать его военным городом. В документе указывалось и имя нового города — Севастополь. Название состоит из двух греческих слов — Севастос, которое переводится как “высокочтимый, священный” и полис — город. В синонимическом ряду также часто используются слова: город, достойный поклонения, уважения, величественный, почтенный.

Князь Григорий Потёмкин, который руководил присоединением к Российской империи Крыма, привлёк к строительству Севастополя лучших инженеров России. За свою историю город был фактически дважды стёрт с лица земли, но и до наших дней сохранились некоторые постройки начала XIX века, в частности, храм Всех Святых, расположенный на территории старого городского кладбища, лазаревские казармы, в которых сегодня размещается филиал МГУ, башня ветров — вытяжная шахта разрушенной Морской библиотеки, Константиновская и Михайловская казематированные береговые батареи и несколько домов.



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