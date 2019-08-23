Достраивать фондохранилище для Херсонеса будет другой подрядчик

Вместе с инженерными сетями оно должно было быть сдано в апреле текущего года. Но готовность сейчас 76%. Министерство культуры прорабатывает вопрос о расторжении государственного контракта.

В их числе фирма, строившая для музея-заповедника “Херсонес Таврический” новое фондохралилище, сообщает РБК.

Министр культуры России Владимир Мединский обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой принять меры воздействия к подрядчикам, которые сорвали сроки строительства объектов минкульта.

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Достраивать фондохранилище для Херсонеса будет другой подрядчик Министр культуры России Владимир Мединский обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой принять меры воздействия к подрядчикам, которые сорвали сроки строительства …

