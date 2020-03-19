До конца года власти Севастополя подготовят стратегию развития порта

Судьбу Севастопольского морского порта врио губернатора города смог обсудить сегодня на личной встрече с Владимиром Путиным.

До конца года власти города должны подготовить стратегию его развития. Вернувшись в Севастополь, Михаил Развожаев рассказал, что сейчас идёт работа по инвентаризации собственности учреждения. Важно также принять решения по ремонту причалов и пассажирскому сегменту Севморпорта, то есть работе катеров и паромов. Возможно, этот сектор будет выведен из структуры порта в отдельное предприятие. Также в планах у правительства Севастополя наладить торговый коридор с Сирией и найти партнёров, заинтересованных в коммерческой эксплуатации порта.

«Это не значит, что мы просто отдадим государственную часть в аренду, мы сейчас думаем над тем, чтобы сделать частно-государственную компанию по форме концессии, где у Севастополя будет часть акций этого совместного предприятия. Если всё начнёт развиваться и приносить прибыль, чтобы город зарабатывал на том, что он владеет портом. Пока такие планы, но вся эта концепция уже в деталях, цифрах должна появиться к концу года», – сообщил Михаил Развожаев.

Также глава города подробнее рассказал журналистам о выполнении Федеральной целевой программы. Врио губернатора отметил, что контракт с подрядчиком по строительству больницы скорой медицинской помощи должны заключить уже в начале следующей недели, а отдельные средства нужно выделить на проектирование нового корпуса больницы на Северной стороне на 140 коек. Так как корпуса больницы были построены ещё в 50-х годах, и с тех пор нормы вместимости палат сильно изменились.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь