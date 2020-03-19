До конца года власти Севастополя подготовят стратегию развития порта

19 марта 2020     12
До конца года власти Севастополя подготовят стратегию развития порта

Судьбу Севастопольского морского порта врио губернатора города смог обсудить сегодня на личной встрече с Владимиром Путиным.

До конца года власти города должны подготовить стратегию его развития. Вернувшись в Севастополь, Михаил Развожаев рассказал, что сейчас идёт работа по инвентаризации собственности учреждения. Важно также принять решения по ремонту причалов и пассажирскому сегменту Севморпорта, то есть работе катеров и паромов. Возможно, этот сектор будет выведен из структуры порта в отдельное предприятие. Также в планах у правительства Севастополя наладить торговый коридор с Сирией и найти партнёров, заинтересованных в коммерческой эксплуатации порта.

«Это не значит, что мы просто отдадим государственную часть в аренду, мы сейчас думаем над тем, чтобы сделать частно-государственную компанию по форме концессии, где у Севастополя будет часть акций этого совместного предприятия. Если всё начнёт развиваться и приносить прибыль, чтобы город зарабатывал на том, что он владеет портом. Пока такие планы, но вся эта концепция уже в деталях, цифрах должна появиться к концу года», – сообщил Михаил Развожаев.

Также глава города подробнее рассказал журналистам о выполнении Федеральной целевой программы. Врио губернатора отметил, что контракт с подрядчиком по строительству больницы скорой медицинской помощи должны заключить уже в начале следующей недели, а отдельные средства нужно выделить на проектирование нового корпуса больницы на Северной стороне на 140 коек. Так как корпуса больницы были построены ещё в 50-х годах, и с тех пор нормы вместимости палат сильно изменились.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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