До конца января все квартиры военных пенсионеров передадут городу

Между Министерством обороны и правительством Севастополя подписан акт передачи 30 квартир в собственность города.

Раньше это жильё было на балансе государства. В нём проживали бывшие и действующие военнослужащие и их семьи. Об этом нам сообщил член Совета Федерации Валерий Куликов. После того, как объекты недвижимости будут включены в реестр собственности города федерального значения, военные пенсионеры смогут обратиться в департамент капитального строительства для оформления договоров социального найма и приватизации.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь