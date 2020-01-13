До конца января все квартиры военных пенсионеров передадут городу

13 января 2020     15
До конца января все квартиры военных пенсионеров передадут городу

Между Министерством обороны и правительством Севастополя подписан акт передачи 30 квартир в собственность города.

Раньше это жильё было на балансе государства. В нём проживали бывшие и действующие военнослужащие и их семьи. Об этом нам сообщил член Совета Федерации Валерий Куликов. После того, как объекты недвижимости будут включены в реестр собственности города федерального значения, военные пенсионеры смогут обратиться в департамент капитального строительства для оформления договоров социального найма и приватизации.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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