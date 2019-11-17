До финиша ползком – малыши участвуют в первых состязаниях в их жизни

В Севастополе проходит III ежегодный чемпионат для крох “Ползком”. Его участникам нет и двух лет.

Всех «спортсменов» разделили на три возрастные категории: от 7 до 12 месяцев – здесь к финишу участники соревнований ползут, 12-18 месяцев – крохи пытаются идти, 18-24 месяца – это уже состязания по бегу. Спортивный праздник проводит детский клуб “Кактус”.

Чтобы малыш дополз до финиша, а не отвлекся по дороге на что-то другое, вместе с ним ползут и мамы, и папы. Весело всем!

Организаторы обещают, что ни один маленький участник не уйдет без подарка. А победителей этапов ждут дипломы и кубки – у большинства малышей это будет первая награда в жизни.

Кадры этапа по ползанию – в нашей группе ВКонтакте.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь