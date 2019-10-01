До 20 апреля 2020 года должны завершить реконструкцию Большой Морской

1 октября 2019     21
До 20 апреля 2020 года должны завершить реконструкцию Большой Морской

В конце октября концепцию работ представят горожанам.

Деньги на реконструкцию Большой Морской выделены и работы будут проводиться в любом случае. Об этом рассказал, Михаил Развожаев. По его словам, через две недели должен быть готов проект концепции благоустройства, а в конце октября его представят горожанам.

Подрядчик будет московский, работы должны завершиться до 20 апреля 2020 года. Гарантия на работы – три года.

Для мощения Большой Морской будет использоваться, в том числе, карельский камень. Его редко применяют в центральной части России, в том климате камень «ржавеет». В Севастополе карельский камень будет уместен, полагает главный архитектор архитектурного бюро Олег Шапиро. В озеленении улицы будут использоваться только каштаны и орехи.

Особое внимание при реконструкции уделят лестницам заведений, расположенных на первых этажах домов. Рассматривается возможность сделать их единообразными с учётом требований Севнаследия.

Фонарные столбы сохранят аутентичный внешний вид, но получат современное техническое решение.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В МИД России позитивно оценивают согласование формулы Штайнмайрера
В МИД России позитивно оценивают согласование формулы Штайнмайрера

22:56 Москва позитивно оценивает согласование контактной группой в Минске механизма введения особого статуса Донбасса и разведения сил и средств в …


Вести Севастополь 1.10.2019
Вести Севастополь 1.10.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:  – Учесть все «за» и «против». Обсуждения проекта Большой Морской продолжается, но работы стартуют уже через месяц. …


В «Севэлектроавтотрансе» рассказали о причинах массовых увольнений
В «Севэлектроавтотрансе» рассказали о причинах массовых увольнений

А также о проблемах с запчастями и расторжении контакта на поставку 50 новых троллейбусов. Каждый водитель перед выходом на линию …


Порошенко пообещал бороться с «формулой Штайнмайера» ради антироссийских санкций
Порошенко пообещал бороться с «формулой Штайнмайера» ради антироссийских санкций

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его фракция «Евросолидарность» в Верховной раде не намерена мириться с подписанием представителями Киева …


В Петербурге подсчитали доход после введения электронных виз
В Петербурге подсчитали доход после введения электронных виз

Введение электронных виз в Санкт-Петербурге и Ленинградской области может привлечь в экономику региона более 1 млрд рублей. Об этом «Известиям» …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты