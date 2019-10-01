До 20 апреля 2020 года должны завершить реконструкцию Большой Морской

В конце октября концепцию работ представят горожанам.

Деньги на реконструкцию Большой Морской выделены и работы будут проводиться в любом случае. Об этом рассказал, Михаил Развожаев. По его словам, через две недели должен быть готов проект концепции благоустройства, а в конце октября его представят горожанам.

Подрядчик будет московский, работы должны завершиться до 20 апреля 2020 года. Гарантия на работы – три года.

Для мощения Большой Морской будет использоваться, в том числе, карельский камень. Его редко применяют в центральной части России, в том климате камень «ржавеет». В Севастополе карельский камень будет уместен, полагает главный архитектор архитектурного бюро Олег Шапиро. В озеленении улицы будут использоваться только каштаны и орехи.

Особое внимание при реконструкции уделят лестницам заведений, расположенных на первых этажах домов. Рассматривается возможность сделать их единообразными с учётом требований Севнаследия.

Фонарные столбы сохранят аутентичный внешний вид, но получат современное техническое решение.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь