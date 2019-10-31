До 2024 года в Севастополе капитально отремонтируют 83 детсада

До 2024 года в Севастополе капитально отремонтируют все 83 детских сада. Об этом заявили в департаменте образования и науки. В частности, обновят пищеблоки, прачечные и медицинские кабинеты. В этом году ремонт провели в 10 учреждениях, в том числе, в детском саду №2. В пищеблоке полностью заменили эклектическую проводку, вентиляцию, фильтры, жироулавливатели. Установили новое оборудование: автоматическую картофелечистку, овощерезку, печи, закупили кухонный инвентарь. Всё это ускорило работу поваров в несколько раз.

«У нас установлен и куплен тестомес, они очень много времени тратили…вручную вымесить тесто – это очень сложный процесс, очень трудоемкий, сейчас они получают от этого удовольствие. Прачечная тоже. Вы видели нашу машиниста по стирке белья, она сказала, что она не уйдёт никогда, потому что она очень довольна, тоже закуплено технологическое оборудование новое», – рассказывает заведующая детским садом №2 Ирина Чмых.

В прачечной появились новые стиральные и сушильные машины, гладильная установка. В следующем году детскому саду исполнится 50 лет. Капитальный ремонт здесь сделали впервые. Кроме пищеблока и прачечной, удалось обновить медицинский кабинет и коридоры.

«В этом году 10 дошкольных учреждений было задействовано в ремонтах, капитальных ремонтах пищеблоков, прачечных и медицинских блоков. Порядка 30 миллионов потрачено на эти нужды. Завтра открывается у нас после капитального ремонта детский сад №120, все остальные дошкольные учреждения успели произвести ремонтные работы и где-то захватили сентябрь», – начальник отдела дошкольного образования Департамента образования и науки Севастополя Елена Андрус.

В следующем году ремонт пищеблоков и прачечных также запланирован в 10 детских садах.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь