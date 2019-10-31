До 2024 года в Севастополе капитально отремонтируют 83 детсада

31 октября 2019     11
До 2024 года в Севастополе капитально отремонтируют 83 детсада

До 2024 года в Севастополе капитально отремонтируют все 83 детских сада. Об этом заявили в департаменте образования и науки. В частности, обновят пищеблоки, прачечные и медицинские кабинеты. В этом году ремонт провели в 10 учреждениях, в том числе, в детском саду №2. В пищеблоке полностью заменили эклектическую проводку, вентиляцию, фильтры, жироулавливатели. Установили новое оборудование: автоматическую картофелечистку, овощерезку, печи, закупили кухонный инвентарь. Всё это ускорило работу поваров в несколько раз.

«У нас установлен и куплен тестомес, они очень много времени тратили…вручную вымесить тесто – это очень сложный процесс, очень трудоемкий, сейчас они получают от этого удовольствие. Прачечная тоже. Вы видели нашу машиниста по стирке белья, она сказала, что она не уйдёт никогда, потому что она очень довольна, тоже закуплено технологическое оборудование новое», – рассказывает заведующая детским садом №2 Ирина Чмых.

В прачечной появились новые стиральные и сушильные машины, гладильная установка. В следующем году детскому саду исполнится 50 лет. Капитальный ремонт здесь сделали впервые. Кроме пищеблока и прачечной, удалось обновить медицинский кабинет и коридоры.

«В этом году 10 дошкольных учреждений было задействовано в ремонтах, капитальных ремонтах пищеблоков, прачечных и медицинских блоков. Порядка 30 миллионов потрачено на эти нужды. Завтра открывается у нас после капитального ремонта детский сад №120, все остальные дошкольные учреждения успели произвести ремонтные работы и где-то захватили сентябрь», – начальник отдела дошкольного образования Департамента образования и науки Севастополя Елена Андрус.

В следующем году ремонт пищеблоков и прачечных также запланирован в 10 детских садах.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Названа неожиданная польза холестерина
Названа неожиданная польза холестерина

Международная группа ученых из Лундского университета (Швеция) и Университета Шарджи (ОАЭ) выяснила, что холестерин необходим для активации рецептора, отвечающего за …


Россияне будут получать каждый месяц просто так от 1 до 10 тысяч рублей наличными
Россияне будут получать каждый месяц просто так от 1 до 10 тысяч рублей наличными

Интересный эксперимент начался в Калининградской области. С этого года 320 жителей региона каждый месяц получают просто так от 1 до 10 тысяч рублей наличными. Каждую неделю …


Сотрудники МЧС Севастополя провели учения по ликвидации последствий аварии
Сотрудники МЧС Севастополя провели учения по ликвидации последствий аварии

Спасти жильцов, пострадавших вследствие взрыва бытового газа в многоквартирном доме, оказать им первую медицинскую помощь, провести эвакуацию людей из уцелевших …


До 2024 года в Севастополе капитально отремонтируют 83 детсада
До 2024 года в Севастополе капитально отремонтируют 83 детсада

До 2024 года в Севастополе капитально отремонтируют все 83 детских сада. Об этом заявили в департаменте образования и науки. В …


Представителей ПАО «Севастопольгаз» оштрафовали за игнорирование граждан
Представителей ПАО «Севастопольгаз» оштрафовали за игнорирование граждан

Должностные лица ПАО «Севастопольгаз» оштрафованы на 15 тысяч рублей за нарушение сроков ответа на обращения граждан, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты