ДПТ на трассе Тарвида: один погибший и пятеро раненых

26 июля 2019     39
ДПТ на трассе Тарвида: один погибший и пятеро раненых

Автомобили «Citroen» и «Lifan» столкнулись на 69-км трассы Таврида. В результате ДТП погиб водитель и еще 5 человек с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по республике Крым в пятницу.

«К сожалению, в результате ДТП мужчина, 1970 года рождения, водитель автомобиля «Lifan», получил травмы несовместимые с жизнью. Спасатели посредством гидравлического аварийно-спасательного инструмента провели деблокацию погибшего», – сообщил Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

Пассажиры авто, женщина и двое детей 2003 и 2015 годов рождения из Великого Новгорода, были госпитализированы.

Водитель и пассажир «Citroen», жители Волгограда, также были направлены в больницу.

На месте происшествия работали сотрудники и техника МЧС, работники Госавтоинспекции и скорой медицинской помощи.

Источник: Вести.Севастополь

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