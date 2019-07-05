Драка на набережной Корнилова – конфликт из-за сладкой ваты

Очевидцы успели заснять всё на видео. Во время отсутствия хозяина к аппарату подошли неизвестные, представившись работниками администрации города. По утверждениям очевидцев, ломали аппарат и вытаскивали газовые баллоны. Просьбы показать документы игнорировали. Вернувшийся хозяин аппарата вступил в конфликт, который закончился дракой. После вызова наряда полиции предмет спора – аппарат для изготовления сладкой ваты – изъяли до выяснения обстоятельств.

Крымских водителей будут увольнять за хамство За откровенное хамство и некорректное поведение по отношению к пассажирам водителям маршрутного городского транспорта теперь грозит увольнение. Так глава администрации …



По подозрению в госизмене арестован помощник полпреда президента на Урале Александр Воробьев в зале суда Лефортовский суд Москвы арестовал Александра Воробьёва — помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе. Он был задержан …



Драка на набережной Корнилова – конфликт из-за сладкой ваты Аппарат для изготовления десерта попытались захватить неизвестные. Очевидцы успели заснять всё на видео. Во время отсутствия хозяина к аппарату подошли …



Город оплатит родителям погибших офицеров поездку на похороны Семьи подводников Андрея Воскресенского и Владимира Абанкина уже в пути в Санкт-Петербург. Похороны пройдут на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге в …

