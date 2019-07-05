Драка на набережной Корнилова – конфликт из-за сладкой ваты

5 июля 2019     23
Драка на набережной Корнилова - конфликт из-за сладкой ваты

Аппарат для изготовления десерта попытались захватить неизвестные. 

Очевидцы успели заснять всё на видео. Во время отсутствия хозяина к аппарату подошли неизвестные, представившись работниками администрации города. По утверждениям очевидцев, ломали аппарат и вытаскивали газовые баллоны. Просьбы показать документы игнорировали. Вернувшийся хозяин аппарата вступил в конфликт, который закончился дракой. После вызова наряда полиции предмет спора – аппарат для изготовления сладкой ваты – изъяли до выяснения обстоятельств. 

Источник: Вести.Севастополь

Сейчас читают:

Крымских водителей будут увольнять за хамство
Крымских водителей будут увольнять за хамство

За откровенное хамство и некорректное поведение по отношению к пассажирам водителям маршрутного городского транспорта теперь грозит увольнение. Так глава администрации …


По подозрению в госизмене арестован помощник полпреда президента на Урале
По подозрению в госизмене арестован помощник полпреда президента на Урале

Александр Воробьев в зале суда Лефортовский суд Москвы арестовал Александра Воробьёва — помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе. Он был задержан …


Драка на набережной Корнилова - конфликт из-за сладкой ваты
Драка на набережной Корнилова – конфликт из-за сладкой ваты

Аппарат для изготовления десерта попытались захватить неизвестные.  Очевидцы успели заснять всё на видео. Во время отсутствия хозяина к аппарату подошли …


Город оплатит родителям погибших офицеров поездку на похороны
Город оплатит родителям погибших офицеров поездку на похороны

Семьи подводников Андрея Воскресенского и Владимира Абанкина уже в пути в Санкт-Петербург. Похороны пройдут на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге в …


Россия пообещала возместить долг Совету Европы
Россия пообещала возместить долг Совету Европы

Россия возместит долг по взносам в Совет Европы (СЕ), как только права ее делегации будут полностью восстановлены. Такое заявление сделал …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты