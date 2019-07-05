Драка на набережной Корнилова – конфликт из-за сладкой ваты

Аппарат для изготовления десерта попытались захватить неизвестные.
Очевидцы успели заснять всё на видео. Во время отсутствия хозяина к аппарату подошли неизвестные, представившись работниками администрации города. По утверждениям очевидцев, ломали аппарат и вытаскивали газовые баллоны. Просьбы показать документы игнорировали. Вернувшийся хозяин аппарата вступил в конфликт, который закончился дракой. После вызова наряда полиции предмет спора – аппарат для изготовления сладкой ваты – изъяли до выяснения обстоятельств.
Источник: Вести.Севастополь